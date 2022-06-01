В Ингушетии торжественно встретили росгвардейцев, принимавших участие в спецоперации на Украине

«В мероприятии приняли участие первый зампред правительства Магомед Евлоев, начальник республиканского управления Росгвардии, полковник полиции Микаил Буружев, врио командира владикавказского соединения ведомства полковник Сергей Кутейников, врио командира назрановского полка Росгвардии подполковник Руслан Гаджиев, а также коллеги и родственники прибывших военнослужащих. Гости мероприятия выразили слова признательности росгвардейцам, доблестно выполнившим воинский долг в рамках специальной военной операции по защите Донбасса», — говорится в сообщении.

Евлоев поблагодарил военнослужащих за преданность службе и напомнил, что доблесть и мужество участников специальной военной операции станет частью истории Ингушетии, примером для подрастающего поколения, показателем единства и сплочённости народа.

Врио командира владикавказского соединения полковник Сергей Кутейников также обратился к прибывшим со словами благодарности. «Огромное вам спасибо за мужество, добросовестное отношение к службе и верность воинскому долгу. От командования бригады передаю пожелания здоровья и благополучия, а тем, кто продолжает выполнение задач — скорейшего возвращения», — сказал он.

В завершение мероприятия родственники, коллеги и друзья, прибывших военнослужащих смогли лично поприветствовать долгожданных героев.