В Ингушетии установлены самые низкие в России цены на жилье

«Наиболее дешевое жилье можно купить в Дагестане (35,6 рублей/кв. м.), Ингушетии (37 тыс. рублей/кв. м.), Карачаево-Черкесии (37,8 тыс. рублей/кв. м.), Тамбовской области (42,2 тыс. рублей/кв. м.), Ивановской области (44,1 тыс. рублей/кв. м.)», — говорится в обзорном материале ведомства.

Отмечается, что самые дорогие квартиры находятся в Москве (307,5 тыс. рублей/кв. м.), Санкт-Петербурге (184 тыс. рублей/кв. м.), Московской области (133,5 тыс. рублей/кв. м.) и Сахалинской области (128,6 тыс. рублей/кв. м.).

За первые семь месяцев 2022 года в России сдали более 105,5 млн кв. м. квартир, что на 1,5% меньше показателей прошлого года.