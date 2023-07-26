Сельское хозяйство

В Ингушетии в текущем году обследовано более 23 тыс. га семенных посевов

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Агрономы Назрановского межрайонного отдела Россельхозцентра по Ингушетии провели апробацию семенных посевов озимых культур.

Как сообщили в ведомстве, работа проводилась на полях сельхозпредприятия Малгобекского района. Специалисты определяли сортовую чистоту озимой пшеницы и озимого ячменя в ГУП «Малгобекское».

Апробация проводилась в хозяйстве на площади 400 гектаров, из них 200 га озимой пшеницы сорта Багра, 100 га озимой пшеницы сорта Таня и 100 гектаров озимого ячменя сорта Достойный. Все сорта 1-ой репродукции.

Апробация — это полевое обследование семенных посевов с целью определения сортовой чистоты или типичности растений, относящихся к тому или иному сорту, а также засоренности посевов, пораженности болезнями и поврежденности вредителями. Апробации подлежат все сортовые посевы и посадки сельскохозяйственных культур, идущие на реализацию и семенные цели.

Напомним, в 2023 году специалисты Ингушского филиала в соответствии с государственным заданием должны были провести апробацию и регистрацию семенных посевов на площади 23,046 тыс. га. Работа эта в настоящее время в республике завершена.

 

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