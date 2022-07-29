В Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве односельчанина 40-летний житель Малгобекского района

По данным следствия, 28 июля 2022 года примерно в 00 часов 30 минут, в сельском поселении Верхние Ачалуки, неустановленное лицо, вооруженное огнестрельным оружием, произвело в 25-летнего местного жителя не менее одного выстрела в голову, от которого потерпевший скончался при доставлении в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК России (убийство). В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты гильзы калибра 9 мм.

«В результате грамотно спланированных и проведенных следственных действий «по горячим следам», по подозрению в совершении данного преступления в порядке ст.91,92 УПК России задержан 40-летний местный житель. По ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в релизе.

Установлено, что преступление совершено на почве ранее сложившихся неприязненных отношений. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.