В Ингушетии задержаны подозреваемые в незаконном обороте оружия
В Ингушетии бойцы СОБР и ОМОН, выполняющие служебно-боевые задачи в составе объединенной группировки войск, оказали содействие сотрудникам регионального управления ФСБ России при задержании местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте оружия.
Ранее сотрудниками этих силовых подразделений национальной гвардии в Сунженском районе республики был задержан местный житель, у которого, помимо оружия и боеприпасов, была обнаружена и изъята литература, запрещенная на территории России решением суда.
Проводится проверка на причастность подозреваемых к другим преступлениям, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.