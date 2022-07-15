В Ингушетии задержаны подозреваемые в незаконном обороте оружия

Ранее сотрудниками этих силовых подразделений национальной гвардии в Сунженском районе республики был задержан местный житель, у которого, помимо оружия и боеприпасов, была обнаружена и изъята литература, запрещенная на территории России решением суда.

Проводится проверка на причастность подозреваемых к другим преступлениям, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.