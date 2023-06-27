Наркотики

В Ингушетии завели дело на несовершеннолетнего за попытку сбыть наркотики

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В Ингушетии завели уголовное дело на 16-летнего юношу за покушение на незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Несовершеннолетний был задержан полицейскими накануне, 26 июня, в городе Карабулаке. При личном досмотре у него обнаружено вещество, которое, согласно проведенному исследованию, является наркотическим средством в крупном размере, приобретенном для сбыта.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК России. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, говорится в релизе.

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