В Ингушетии завели дело на несовершеннолетнего за попытку сбыть наркотики

Несовершеннолетний был задержан полицейскими накануне, 26 июня, в городе Карабулаке. При личном досмотре у него обнаружено вещество, которое, согласно проведенному исследованию, является наркотическим средством в крупном размере, приобретенном для сбыта.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК России. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, говорится в релизе.