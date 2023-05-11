В Ингушетии завели второе уголовное на мать избитой девочки

«Возбуждено уголовное дело в отношении Муцольговой по ст. 156 УК России по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Мать девочки сейчас содержится в СИЗО по ранее заведенному делу», — сказал источник.

По его информации, недавно женщину обвинили по ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Состояние девочки постепенно улучшается, она находится в детской республиканской клинической больнице в Назрани. Следователи допрашивают свидетелей, ответственных должностных лиц, проводят обыски.