В Ингушетию поступят 78 автобусов малого класса

Об этом было сообщено на заседании комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина с участием в режиме видеосвязи главы правительства Ингушетии Владимира Сластенина, его заместителей Олега Фурсова и Тимура Фаттахова, а также представителей профильных министерств.

Микроавтобусы на 20 мест будут поставляться партиями в течение нескольких месяцев.

Премьер республики считает, что принятые меры значительно улучшат мобильность, повысит качество услуг и сделает транспортную систему более эффективной.

«Мы надеемся, что после поступления микроавтобусов у нас в регионе существенно уменьшится проблема, связанная с перегруженностью и надежностью общественного транспорта», — подчеркнул Владимир Сластенин, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Марат Хуснуллин отметил, что благодаря специальным казначейским кредитам регионы начали большую работу по обновлению общественного транспорта.

«Улучшение системы общественного транспорта необходимо для повышения скорости и комфортности поездок жителей как в крупных агломерациях, так и в средних и малых городах и поселениях. Продолжим вести активную работу и в данном направлении», — подытожил вице-премьер.