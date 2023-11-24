В Ингушетию поступят 78 автобусов малого класса
Министерством промышленности и цифрового развития республики заключен государственный контракт с ООО «Юг-Авто-Сервис» на поставку 78 автобусов малого класса. Для закупки транспорта региону ранее был одобрен специальный казначейский кредит на сумму 300 млн рублей.
Об этом было сообщено на заседании комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина с участием в режиме видеосвязи главы правительства Ингушетии Владимира Сластенина, его заместителей Олега Фурсова и Тимура Фаттахова, а также представителей профильных министерств.
Микроавтобусы на 20 мест будут поставляться партиями в течение нескольких месяцев.
Премьер республики считает, что принятые меры значительно улучшат мобильность, повысит качество услуг и сделает транспортную систему более эффективной.
«Мы надеемся, что после поступления микроавтобусов у нас в регионе существенно уменьшится проблема, связанная с перегруженностью и надежностью общественного транспорта», — подчеркнул Владимир Сластенин, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.
Марат Хуснуллин отметил, что благодаря специальным казначейским кредитам регионы начали большую работу по обновлению общественного транспорта.
«Улучшение системы общественного транспорта необходимо для повышения скорости и комфортности поездок жителей как в крупных агломерациях, так и в средних и малых городах и поселениях. Продолжим вести активную работу и в данном направлении», — подытожил вице-премьер.