Медицина

В Ингушетию прибыла команда национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова

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В Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с рабочим визитом прибыла команда специалистов Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики, в составе делегации были начальник управления по реализации функций НМИЦ по педиатрии Т. В. Куличенко, врачи реаниматологи- анестезиологи А. Харькин и Е. Крышова, врач-педиатр О. Романова.

И. о. министра здравоохранения Ингушетии и главный врач ГБУЗ «ДРКБ» ознакомили гостей с работой больницы, операционного блока, отделения анестезиологии-реанимации и педиатрического отделения, отремонтированных и оснащенных современным оборудованием кабинетов.

Отмечается, что в ходе визита московские специалисты изучили положение дел в Детской республиканской клинической больнице и условия оказания медицинской помощи, ознакомились с работой каждого отделения медицинского учреждения, оценили использование информационных технологий в работе медицинского персонала, провели целый ряд мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач аудита.

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