Экология

В ингушской Сунже возвели отстойники для будущих очистных сооружений

0

На строительстве очистных сооружений в городе Сунжа Ингушетии начаты бетонные работы по возведению первичных отстойников, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

«В Сунже продолжается строительство очистных сооружений, канализационного коллектора и насосной станции перекачки сточных вод. На данном этапе ведутся строительные работы по технологической схеме, а именно заливаются первичные отстойники канализационно-насосной станции, основание производственного корпуса, ведется вертикальная планировка участка, намечена трасса прокладки магистрального канализационного коллектора протяженностью 20 км — от Карабулака до Сунжи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство объекта было начато в марте текущего года подрядной фирмой «Олимп», контрактная стоимость очистных сооружений свыше 2,6 млрд руб.

«Он будет возводиться в течение нескольких лет в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», и призван решить вопрос отведения загрязненных сточных вод в Сунже, Карабулаке и Троицком», — добавили в министерстве.

В Ингушетии построено 6 очистных сооружений канализации. Износ основного оборудования составляет 85%. Очистные сооружения канализации находятся в ветхом состоянии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка «Рерихи и Кавказ»
В Ингушетии отметили Всемирный день донора
В Ингушетии открылись летние лагеря с круглосуточным режимом
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев подписал контракт с питерским «Зенитом»
Ингушские архивисты оказали консультативную и методическую помощь мэрии города Карабулака
Мошенник из Новосибирска отработает 1,4 года за продажу жителю Ингушетии несуществующей автозапчасти
В краеведческом музее Ингушетии пройдет выставка, приуроченная ко дню начала ВОВ
Ингушетия в ТОП-10 по числу погибших в ДТП в 2021 году
В Ингушетии стартовал первый этап операции «Мак-2022»
На двух улицах города Назрани Ингушетии отключат газ из-за ремонтных работ
Транспортные полицейские Ингушетии вместе с судебными приставами выявляют должников

Главное

Яндекс.Метрика

 