В ингушской Сунже возвели отстойники для будущих очистных сооружений

«В Сунже продолжается строительство очистных сооружений, канализационного коллектора и насосной станции перекачки сточных вод. На данном этапе ведутся строительные работы по технологической схеме, а именно заливаются первичные отстойники канализационно-насосной станции, основание производственного корпуса, ведется вертикальная планировка участка, намечена трасса прокладки магистрального канализационного коллектора протяженностью 20 км — от Карабулака до Сунжи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство объекта было начато в марте текущего года подрядной фирмой «Олимп», контрактная стоимость очистных сооружений свыше 2,6 млрд руб.

«Он будет возводиться в течение нескольких лет в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», и призван решить вопрос отведения загрязненных сточных вод в Сунже, Карабулаке и Троицком», — добавили в министерстве.

В Ингушетии построено 6 очистных сооружений канализации. Износ основного оборудования составляет 85%. Очистные сооружения канализации находятся в ветхом состоянии.