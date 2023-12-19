В Магасе прошел фестиваль «Путь предков: ингушские традиции и обычаи»

Мероприятие посетило сотни людей. Для гостей была подготовлена увлекательная программа, включавшая в себя спортивные состязания, конкурс на парный национальный танец и другие, викторины на знание адатов, истории и традиций края, а также мастер-классы от местных ремесленников, демонстрация блюд национальной кухни и многое другое.

«Надеемся, впредь данный фестиваль будет проводиться ежегодно и привлекать все большее количество посетителей, что в свою очередь поспособствует популяризации и сохранению наследия наших предков», — отметил представитель мэрии столицы.