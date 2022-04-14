В Магасе закрашивают пронаркотическую рекламу на фасадах зданий
В столице Ингушетии Магасе начата работа по закрашиванию пронаркотической рекламы в рамках Всероссийской акции «Дети России — 2022», сообщает пресс-служба городской администрации.
«Данное мероприятие проводится рабочей группой, в которую входят инспектор по делам несовершеннолетних регионального МВД, сотрудники соцотдела мэрии города и секретари АНК и КДН», — говорится в сообщении.
В муниципалитете отметили, что нарушители будут выявлены и наказаны в рамках действующего законодательства.