В Магасе закрашивают пронаркотическую рекламу на фасадах зданий

«Данное мероприятие проводится рабочей группой, в которую входят инспектор по делам несовершеннолетних регионального МВД, сотрудники соцотдела мэрии города и секретари АНК и КДН», — говорится в сообщении.

В муниципалитете отметили, что нарушители будут выявлены и наказаны в рамках действующего законодательства.