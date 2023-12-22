Награждение

В Малгобеке Ингушетии наградили энергетиков

0

В мэрии Малгобека состоялось награждение особо отличившихся сотрудников энергетической отрасли, проинформировали газету «Ингушетия в пресс-службе муниципалитета.

Грамоты энергетикам за многолетний добросовестный труд, ответственное отношение к своим обязанностям и личный вклад в развитие энергетического комплекса вручил глава города Мусса Галаев.

«В этот день поздравляю вас и ваших коллег с праздником, желаю скорейшего достижения поставленных целей и, конечно, благополучия» — подчеркнул градоначальник.

Мероприятие приурочили ко Дню энергетика, который отмечается ежегодно 22 декабря.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Махмуд-Али Калиматов вручил премию «Команда Путина» 9 жителям Ингушетии
В Ингушетии 30 энергетиков отмечены наградами в свой профессиональный праздник
Глава Ингушетии поручил в праздничные дни уделить особое внимание детям участников СВО
Начальник ингушского штаба «Юнармии» приняла участие в заседании главного штаба движения в Москве
В Назрани 23 декабря пройдет чемпионат республики по шашкам среди незрячих и слабовидящих
Осужденного перевели в тюрьму ближе к родным после вмешательства УПЧ в Ингушетии
Ингушские тхэквондисты показали высокие результаты на первенстве «Кубок снежного барса»
Первые 20 автобусов малого класса поступили в Ингушетию
Сильный ветер ожидается в горной части Ингушетии
В Назрани поменяли водопроводную трубу на улице Фабричная
Книжный фонд МКЖР Ингушетии пополнился новым изданием в рамках программы «Другие книги»

Главное

Яндекс.Метрика

 