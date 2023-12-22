В Малгобеке Ингушетии наградили энергетиков

Грамоты энергетикам за многолетний добросовестный труд, ответственное отношение к своим обязанностям и личный вклад в развитие энергетического комплекса вручил глава города Мусса Галаев.

«В этот день поздравляю вас и ваших коллег с праздником, желаю скорейшего достижения поставленных целей и, конечно, благополучия» — подчеркнул градоначальник.

Мероприятие приурочили ко Дню энергетика, который отмечается ежегодно 22 декабря.