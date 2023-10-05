Выставка

В Малгобеке прошла выставка, посвященная разгрому немецко-фашистских войск в битве за Кавказ

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В музее боевой и трудовой славы прошла выставка, приуроченная к 80-летию со дня победы советских войск в битве за Кавказ с немецко-фашистскими захватчиками, а также к 16-летию с момента присвоения Малгобеку звания «Города воинской славы», сообщает газете «Ингушетия» пресс-служба муниципалитета.

В ходе мероприятия посетители почерпнули для себя много полезной информации, касаемо отмечаемых дат, о ходе сражения за Кавказ, его итогах и так далее.

«Битва за Кавказ началась 25 июля 1942 года и завершилась в октябре 1943, то есть почти полтора года здесь велись ожесточенные бои с немцами, в ходе которых погибло несколько сотен тысяч человек», — пояснил директор музея Заурбек Албогачиев.

Почетное звание «Город воинской славы» было присвоено Малгобеку в октябре 2007 года за доблесть, отвагу и мужество, проявленные защитниками города в годы Великой Отечественной войны.

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