В Малгобеке прошла выставка, посвященная разгрому немецко-фашистских войск в битве за Кавказ

В ходе мероприятия посетители почерпнули для себя много полезной информации, касаемо отмечаемых дат, о ходе сражения за Кавказ, его итогах и так далее.

«Битва за Кавказ началась 25 июля 1942 года и завершилась в октябре 1943, то есть почти полтора года здесь велись ожесточенные бои с немцами, в ходе которых погибло несколько сотен тысяч человек», — пояснил директор музея Заурбек Албогачиев.

Почетное звание «Город воинской славы» было присвоено Малгобеку в октябре 2007 года за доблесть, отвагу и мужество, проявленные защитниками города в годы Великой Отечественной войны.