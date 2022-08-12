В Москве проходит выставка фотографий по итогам экспедиции под руководством Константина Мержоева «РоссиЯ»
В московском парке «Фили» открылась выставка фотографий по итогам масштабной комплексной экспедиции «РоссиЯ», которая состоялась под руководством уроженца Ингушетии, директора Центра туризма и экскурсий Кубани Константина Мержоева.
Экспозиция является своеобразной фотокартой путешествия вдоль границ нашей необъятной Родины, которое участники проекта Русского географического общества совершили за 292 дня.
Каждый снимок, представленный на выставке, точно передаёт настроение и атмосферу самых разных уголков России — от холодной Арктики до жаркого Кавказа. На ярких фотографиях — уникальная природа и удивительные люди, которые являются главным достоянием страны.
Напомним, проект Русского географического общества, Федерации спортивного туризма и Министерства просвещения России «РоссиЯ-2021» стартовал 3 марта прошлого года из города Сочи Краснодарского края. В течение 292 дней участники экспедиции совершили путешествие вдоль границ Российской Федерации: прошли, проехали и проплыли более 35 тысяч километров, проводя разнообразные исследования, просветительские встречи, выставки, снимая документальное кино и знакомя широкую общественность с современной Россией, её культурным и историческим наследием, этнографическим разнообразием и природным богатством.