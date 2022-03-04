В музее изобразительных искусств Ингушетии открылась выставка «Декоративно-прикладное искусство Дагестана»

Представленная Дербентским государственным историко-архитектурным и археологическим музеем-заповедником выставка познакомит всех желающих с историей и культурой народов Дагестана.

«К сожалению, одна выставка не может достаточно емко представить богатейшее декоративно-прикладное и изобразительное искусство многонационального Дагестана, чьи мастера славятся на весь мир. В экспозицию вошла лишь малая часть культурного наследия региона, но и этого достаточно, чтобы понять и увидеть величие культуры и искусства народов этого региона», — рассказала директор ингушского музея Любовь Тумгоева.

В рамках выставки прошли мастер-классы по кубачинскому ювелирному делу, унцукульской насечке металлом по дереву, лужению медно-чеканной посуды Хидрильяса Ахмедова, Магомедали Магомедалиева и Умара Шейхова.

«Я всегда восхищался богатой и многообразной культурой народов Дагестана, и, в частности, декоративно-прикладным и изобразительным искусством, — рассказал заслуженный деятель искусств Ингушетии Адам Галаев. — Вполне естественно, что мне, как мастеру по художественной обработке металла, интересно именно это направление. Было приятно видеть коллег и их замечательные работы».

«Ингушетия для меня всегда была особым регионом, очень люблю людей в Ингушетии за теплоту, доброту, за отзывчивость, — поделился своими впечатлениями заведующий экспозиционно-выставочным отделом Дербентского государственного историко-архитектурного и археологического музея-заповедника Магомед Абдуллаев. — В этот приезд особенно впечатлила экспозиция древнего быта, представленная в музее изобразительных искусств. Настолько реалистичны фигуры, сюжет, что мы на минуту подумали о женщине, раскатывающей тесто, что она живая. От имени всех членов нашей делегации хочу поблагодарить сотрудников музея ИЗО Ингушетии за радушный приём. Они очень классные люди, любящие свою работу и свой музей. Будем рады видеть вас на гостеприимной земле Дагестана и надеемся на дальнейшее сотрудничество».

Все желающие посетить выставку «Декоративно-прикладное искусство Дагестана», которая продлится до 18 марта 2022 года, смогут познакомиться с пёстрыми ворсовыми и безворсовыми коврами-сумахами, коврами ручной работы, кубачинскими изделиями из серебра, балхарскими гончарными игрушками и предметами быта, с уникальной техникой унцукульской насечки металлом по дереву и увидеть многое другое.