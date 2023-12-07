В Назрани Ингушетии появился проекционный пешеходный переход
В Назрани, на улице Муталиева, устроен умный проекционный пешеходный переход, сообщили газете «Ингушетии» в пресс-службе министерства автомобильных дорог республики.
«Разметка наносится на проезжую часть при помощи так называемого гобо-проектора. За счет внедрения подобной технологии зебра заметна на расстоянии 100-150 метров вне зависимости от времени суток и погодных условий», — рассказал собеседник издания.
По его словам, эти меры призваны поспособствовать уменьшению процента аварийности на данном участке дороги.
Отмечается, что срок эксплуатации IGP-устройства до пяти лет.