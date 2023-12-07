Безопасные дороги

В Назрани Ингушетии появился проекционный пешеходный переход

0

В Назрани, на улице Муталиева, устроен умный проекционный пешеходный переход, сообщили газете «Ингушетии» в пресс-службе министерства автомобильных дорог республики.

«Разметка наносится на проезжую часть при помощи так называемого гобо-проектора. За счет внедрения подобной технологии зебра заметна на расстоянии 100-150 метров вне зависимости от времени суток и погодных условий», — рассказал собеседник издания.

По его словам, эти меры призваны поспособствовать уменьшению процента аварийности на данном участке дороги.

Отмечается, что срок эксплуатации IGP-устройства до пяти лет.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В селе Нестеровское Ингушетии завершилось строительство нового корпуса детсада «Радуга»
УПЧ по региону восстановил пенсионные права жительницы Ингушетии
В ближайшие выходные стартует очередной зимний чемпионат Ингушетии по футболу
На форуме «Россия» в день Ингушетии пройдут две лекции
В 2024 году Ингушетия войдет в проект по распределению социального заказа паллиативной помощи
Избирательная комиссия Ингушетии провела интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?»
Представители Ингушетии приняли участие в видеоконференции с участием руководства Минспорта России
Журналистов Ингушетии приглашают к участию в конкурсе «Мой ласковый и нужный зверь»
Ингушские единороссы проверили спортивные объекты города Магас
Полпредом в СКФО принято положительное решение по ремонту школы в Карабулаке Ингушетии
Ряд партий гуманитарной помощи отправят из Ингушетии жителям Палестины

Главное

Яндекс.Метрика

 