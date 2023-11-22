Многие водители в республике пренебрегают правилами, превышают скорость, игнорируют дорожные знаки и сигналы светофоров, практикуют агрессивную манеру вождения, выезжают на встречную полосу, не включают сигнал поворота, используют затонированные до предела стекла. Это создает опасность для всех участников движения и зачастую приводит к серьезным авариям и травмам. Безответственное поведение на дороге — это не только нарушение законов, но и непосредственная угроза для жизни и здоровья людей. Уважение, профессионализм, безопасность — это краеугольный камень дорожного движения.

«Водители должны быть уважительными и терпимыми, соблюдать правила и не поддаваться эмоциям во время движения», — не устают повторять сотрудники Госавтоинспекции МВД России по Республике Ингушетия. По их словам, только за эти выходные в регионе произошло 5 аварий, в которых три человека погибли и четверо пострадали.

Не менее опасными угрозами на дорогах являются пьяное вождение и употребление наркотиков. Алкоголь и наркотики существенно снижают реакцию и координацию движений, что делает водителя непредсказуемым и неправильным. Это может привести к тяжелым авариям и гибели как водителя, так и других участников дорожного движения.

Также одной из основных причин аварий на дорогах является отвлечение водителя во время вождения. Использование мобильного телефона, разговоры, поедание пищи или, простите за прямоту, макияж во время движения (на наших дорогах немало водителей женского пола) — всё это снижает внимание водителя и может привести к совершению ошибок на дороге и авариям.

Отмечается, что ни один водитель или пешеход не может быть застрахован от неожиданных происшествий, таких как внезапное появление пешехода, животных, велосипедистов на дороге или резкое торможение впереди. Эти моменты требуют от всех участников дорожного движения высочайшей концентрации и мгновенных реакций.

Как сообщила газете «Ингушетия» старший инспектор по пропаганде безопасности движения УГИБДД МВД по РИ Зара Ужахова, всего за 11 месяцев текущего года в республике зарегистрировано 157 аварий. В этом году на дорогах региона погибли 59 человек, пострадали 264 человека. Согласно показателям погибших людей в ДТП, в сравнении с прошлым годом, в нынешнем году на два человека больше. Самыми незащищенными в автокатастрофах оказываются дети. В текущем году в результате ДТП в Ингушетии погибло 8 несовершеннолетних, 24 пострадало.

По словам представителей ГИБДД, это результат халатного отношения родителей к правилам перевозки детей. Так, во время аварии или резкого торможения непристегнутые юные пассажиры получают более серьезные травмы, чем взрослые.

«Взрослым необходимо учить детей правильно переходить проезжую часть. Нельзя ни в коем случае перевозить ребенка на переднем сиденье, если он не достиг определенного возраста. Нужно приучать ребенка пользоваться ремнями безопасности», — подчеркнула Зара Ужахова.

В Назрани был случай, когда из остановленной автоинспекторами «десятки» вылезли 8 детей, а за рулем сидел 13-летний подросток. Оказывается, отец был в курсе. Как вам такое? Часто гордые родители в Ингушетии сажают младенцев чуть ли не возле переднего стекла.

Как отметили сотрудники ГИБДД, автоавариям способствуют затонированные передние стекла и использование нарушителями подложных номеров.

«Лица, которые управляют автомобилем с подложными регистрационными номерами, в большей степени нарушают скоростной режим. Когда человек совершает маневр выезда на полосу встречного движения, то он не всегда замечает из-за тонированных стекол либо транспортное средство, либо пешехода, который переходит проезжую часть. Зона ослепления в таких случаях очень большая, и водителям в темное время суток очень плохо все видно. Был недавно случай, когда водитель машины с тонированными стеклами, превысив скоростной режим и не заметив пешехода, сбил его насмерть», — поделилась с корреспондентом газеты «Ингушетия» Зара Ужахова.

По её словам, сотрудниками Госавтоинспекции проводятся профилактические мероприятия и рейды на дорогах республики. Около 1 тыс. нарушителей привлекается еженедельно к административной ответственности. Так, за период текущего года выявлено более 22 тыс. нарушителей только за превышение скорости. Более 90 человек управляли в этом году транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Инспекторы дорожного движения мониторят блоги и сайты, где выкладывают ролики с дрифтом в разных уголках республики. Так удается выявлять этих нарушителей. Агрессивные дрифтеры умудряются «вертеть» свои автомобили даже на загруженной дороге в районе старого автовокзала в Назрани. На этом участке, к слову говоря, полный транспортный коллапс.

Ингушетия не Афганистан и даже не Кашмир, поэтому не следует автомобилистам региона, въезжая на территорию республики, сразу же откидывать ремень безопасности и топить акселератор до предела.