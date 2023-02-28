В Назрани провели рейды по выявлению фактов незаконной реализации алкоголя
Назрановские полицейские совместно с работниками администрации АО Насыр-Кортский в районе экажевского перекрестка на ФАД «Кавказ» провели рейды по выявлению фактов незаконной реализации алкогольной продукции.
По информации мэрии Назрани, в ходе профилактических мероприятий была пресечена незаконная розничная продажа с последующим изъятием алкогольной продукции.
Отмечается, что в отношении индивидуальных предпринимателей задокументировано несколько административных правонарушений, в том числе три по ч. 2 ст. 14.17.1 и три по ч. 3 ст. 14.16 КоАП России.