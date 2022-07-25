Благоустройство

В Назрани стартовали работы по программе «Формирование комфортной городской среды»

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Сразу четыре общественных пространства появятся в Назрани в текущем году, на всех площадках уже начаты работы.

Как сообщили в мэрии города, в 2022 году будет благоустроен сквер на улице Новая в 105-м массиве, создадут общественную зону на улице Московская, благоустроят прилегающую территорию пруда и создадут скейт-парк, а также будет обустроен сквер на улице Студенческая в Гамурзиевском административном округе.

Отмечается, что начальные этапы работ уже выполнены, подготовлено основание площадок, начата работа по укладке брусчатки и установке малых архитектурных форм.

При подготовке дизайн-проектов по поручению градоначальника Урусхана Евлоева были учтены возрастные особенности групп, которые будут посещать территории, пожелания жителей, которые активно голосовали за территории в 2021 году.

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