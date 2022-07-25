Профилактика наркомании

В Назрановском районе Ингушетии провели антинаркотическую акцию

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В Доме культуры сельского поселения Гази-Юрт провели мероприятие со школьниками «Наркотикам — нет».

Организаторы антинаркотической беседы акцентировали внимание юношей и девушек на том, что приобщение к зелью обычно происходит в подростковом или юношеском возрасте, поэтому становится понятным, почему не бывает пожилых наркоманов. Средний возраст российского наркомана, например, меньше 30 лет. Спикеры призвали ребят не прикасаться к наркотикам, ни при каких условиях.

Напомним, по расчетам специалистов, сегодня в России насчитывается уже не менее 10 миллионов наркоманов.

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