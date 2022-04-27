В преддверии майских и июньских праздников Калиматов провел заседание АТК Ингушетии

«В совещании приняли участие представители правоохранительных и надзорных органов региона, а также главы администраций городов и районов. Члены комиссии обсудили вопросы исполнения решений НАК и АТК республике в сфере реализации мер по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, а также профилактики терроризма в регионе», — говорится в сообщении.

На повестке стало обеспечение безопасности в период праздника Весны и Труда, Дня Победы, праздника разговения Ид аль-Фитр (Мархаш), 30-летия возрождения республики и Дня России.

Отметим, что главное торжество в рамках 30-летия образования Ингушетии пройдет 5 июня на центральном стадионе в городе Сунже. В настоящее время Минкультуры региона занимается разработкой концепции мероприятия.