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В проекте «Билет в будущее» примут участие около 3 тыс. учащихся Ингушетии

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Около 3 тысяч школьников Ингушетии в сентябре присоединятся к проекту профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее».

По информации пресс-службы Минобрнауки республики, им предстоит пройти профессиональные пробы. Ребята получат возможность выйти за рамки привычного обучения, узнать о новых профессиях на практике и понять, чем действительно они хотят заниматься. Под руководством наставника школьники будут выполнять реальные задания. Например, смогут сшить платье, распечатать макет на 3D-принтере, написать программный код или приготовить необычное блюдо. По окончании обучения дети получат индивидуальные рекомендации, как выстроить свою образовательную траекторию, чтобы достичь успеха.

Отмечается, что «Билет в будущее» — проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов, реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». В этом году в проекте «Билет в будущее» участвуют 78 регионов России.

Оператор проекта — Фонд гуманитарных проектов при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Присоединиться к проекту «Билет в будущее» может любой учащийся 6-11-х классов. Для этого вместе с одним из родителей нужно зарегистрироваться на платформе https://bvbinfo. ru/. Дальнейшая траектория участия состоит из 3 этапов: профориентационное тестирование, профессиональные пробы, получение рекомендаций. Все мероприятия проводятся бесплатно.

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