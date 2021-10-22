Безопасность

В Пятигорске состоялась первая стратегическая сессия по внедрению нулевого травматизма в группе «Россети»

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Сессия «Семь золотых правил Vision Zero. Лидерство как ключевой момент реализации концепции» для руководителей «Россети Северный Кавказ» и «Чеченэнерго» состоялась в Пятигорске.

«Принципы нулевого травматизма должны стать основой работы и образом мышления всего персонала вплоть до руководителей любых уровней. Они обязаны быть не только приверженцами внедрения концепции, но и авторитетными лидерами в области охраны труда. Каждый личным примером должен демонстрировать необходимость соблюдения норм и правил. Только так мы добьемся общей цели, сведем травматизм до нуля», — отметил в обращении к участникам первый заместитель гендиректора — главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров.

В свою очередь, директор филиала ПАО «Россети» — центр технического надзора Ольга Зуйкова считает, что «лидерская роль руководителей в вопросах охраны труда служит основой эффективной работы при достижении целей нулевого травматизма. Каждодневное внимание к этой теме позволит сформировать полностью безопасную рабочую среду для персонала».

Исполняющий обязанности генерального директора «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко сообщил, что в компании уже разработана программа концепции «нулевого травматизма». «Обеспечение безопасности сотрудников — один из ключевых вопросов отрасли. Вовлеченность в процесс реализации концепции «нулевого травматизма» приведет к максимальной отдаче от всего персонала на пути к достижению поставленной цели», — отметил он.

Ключевые темы состоявшейся сессии: роль лидера во внедрении концепции нулевого травматизма; риск-ориентированный подход в концепции нулевого травматизма; поведенческий аудит и диалоги о безопасности.

По итогам работы оформлена хартия внедрения концепции нулевого травматизма в «Россети Северный Кавказ».

Vision Zero — концепция Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО). Основная идея заключается в том, что у каждого несчастного случая на производстве есть причина, на которую можно повлиять. Для этого необходимо исключить формальный подход к охране труда и следовать семи «золотым правилам»: лидерство, контроль рисков, разработка целевых программ, создание системы безопасности и гигиены труда, развитие профессиональных навыков и мотивация персонала. Важно изменить подход, что в процессе были задействованы все работники.

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