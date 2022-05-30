В рамках акции «Вода России» в Ингушетии очистили 10 км берега реки Асса

«Вдоль берега реки Асса было собрано порядка 300 мешков мусора. Минприроды был предоставлен всем участникам субботника необходимый инвентарь для уборки. Было очищено 10 км береговой линии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что субботник приурочен ко Дню эколога и ко Дню образования ингушской государственности.

«Вода России» — это Всероссийская ежегодная акция по очистке берегов водных объектов России. Ингушетия не первый год принимает участие в данной акции и последние несколько лет подряд занимает лидирующие места в рейтинге регионов-участников.