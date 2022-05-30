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В рамках акции «Вода России» в Ингушетии очистили 10 км берега реки Асса

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В сельском поселении Галашки Сунженского района Ингушетии в рамках всероссийской акции «Вода России» очистили 10 км берега реки Асса и собрали 300 мешков мусора, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«Вдоль берега реки Асса было собрано порядка 300 мешков мусора. Минприроды был предоставлен всем участникам субботника необходимый инвентарь для уборки. Было очищено 10 км береговой линии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что субботник приурочен ко Дню эколога и ко Дню образования ингушской государственности.

«Вода России» — это Всероссийская ежегодная акция по очистке берегов водных объектов России. Ингушетия не первый год принимает участие в данной акции и последние несколько лет подряд занимает лидирующие места в рейтинге регионов-участников.

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