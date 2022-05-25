В рамках нацпроекта в Ингушетии установят более 350 дорожных знаков и 21 светофор

«По разработанному плану повышения безопасности дорожного движения в текущем году планируем установить более 350 дорожных знаков, 21 светофорных объектов, 364 пог. м барьерного ограждения, 38,95 тыс. пог. м дорожной разметки, более 30 пешеходных переходов и установить 102 сигнальных столбика», — прокомментировал министр автомобильных дорог Батыр Хаматханов.

Отмечается, что в текущем году Минавтодор Ингушетии планирует продолжить работу по снижению количества мест концентрации ДТП до 1-ой единицы и привести 13 участков автодорог в нормативное состояние общей протяженностью 17,1 км.

В 2021 году дорожным ведомством в рамках нацпроекта в регионе было установлено более 500 дорожных знаков, 60 пог. м барьерного ограждения, 332 пог. м пешеходного ограждения, уложено 16 искусственных неровностей, обустроено более 40 пешеходных переходов и нанесено 42 тыс. пог. м дорожной разметки.