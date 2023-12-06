В селе Мужичи Ингушетии установили новую линию электропередач

«Новую линию электропередач и светильники уже успели оценить местные жители. Они очень довольны», — сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района республики.

Отмечается, что благодаря этим усовершенствованиям улицы Джабагиева, Осканова, Костоева и Грузинская теперь очень хорошо освещены, что увеличивает уровень безопасности и способствует общественной активности в этом районе.