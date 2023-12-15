Профилактика терроризма

В селе Нестеровское Ингушетии со школьниками провели мероприятие антиэкстремистского характера

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Работники Дома культуры сельского поселения Нестеровское совместно с Российским союзом ветеранов Ингушетии провели мероприятие со школьниками по противодействию и профилактике терроризма и экстремизма.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие генерал-майор Хусен Арчаков, начальник штаба РСВ региона Али Султыгов и др.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, в ходе беседы ребята узнали об основных правилах безопасности, о том, как вести себя в опасных для жизни ситуациях, а также познакомились с основными терминами данного негативного явления.

«Терроризм и экстремизм — это исключительно большая опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное общество», — подчеркнул Али Султыгов.

По мнению организаторов мероприятия, такого рода беседы формируют у детей устойчивую жизненную позицию, не допускающую в их поведении крайних взглядов.

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