В селе Нестеровское Ингушетии со школьниками провели мероприятие антиэкстремистского характера

Отмечается, что в мероприятии приняли участие генерал-майор Хусен Арчаков, начальник штаба РСВ региона Али Султыгов и др.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, в ходе беседы ребята узнали об основных правилах безопасности, о том, как вести себя в опасных для жизни ситуациях, а также познакомились с основными терминами данного негативного явления.

«Терроризм и экстремизм — это исключительно большая опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное общество», — подчеркнул Али Султыгов.

По мнению организаторов мероприятия, такого рода беседы формируют у детей устойчивую жизненную позицию, не допускающую в их поведении крайних взглядов.