В селе Нестеровское Ингушетии завершилось строительство нового корпуса детсада «Радуга»

По словам собеседника, двухэтажное здание оснащено спальнями, игровыми комнатами, пищеблоком, кабинетами для занятий кружковой деятельностью, актовым и спортивным залами, детскими площадками и так далее. Также проведен комплекс работ по облагораживанию прилегающей территории.

Отмечается, что контрактная стоимость объекта — более 92 млн рублей. Подрядчиком выступила компания «ПМК № 7». На данный момент подготавливается вся необходимая документация для ввода нового корпуса дошкольного учреждения в эксплуатацию.