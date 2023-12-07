Строительство

В селе Нестеровское Ингушетии завершилось строительство нового корпуса детсада «Радуга»

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В сельском поселении Нестеровское Сунженского района подошло к концу строительство нового корпуса детского сада «Радуга, рассчитанного на 80 мест, проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минстроя.

По словам собеседника, двухэтажное здание оснащено спальнями, игровыми комнатами, пищеблоком, кабинетами для занятий кружковой деятельностью, актовым и спортивным залами, детскими площадками и так далее. Также проведен комплекс работ по облагораживанию прилегающей территории.

Отмечается, что контрактная стоимость объекта — более 92 млн рублей. Подрядчиком выступила компания «ПМК № 7». На данный момент подготавливается вся необходимая документация для ввода нового корпуса дошкольного учреждения в эксплуатацию.

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