В школах села Троицкое провели антинаркотические мероприятия

Как сообщили в администрации Сунженского района, школьников попросили быть бдительными, разборчивыми и осторожными при выборе друзей, вести здоровый образ жизни. Ораторы подчеркнули, что наркомания угрожает самому существованию народа.

Полицейские рассказали об уголовной ответственности за распространение, хранение и употребление наркотических средств.