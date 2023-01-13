Мероприятие

В школах села Троицкое провели антинаркотические мероприятия

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Представители властных структур и старейшины села Троицкое организовали в школах антинаркотические мероприятия, учащимся поведали о пагубности потребления психотропных и сильнодействующих препаратов, о тяжелых последствиях воздействия зелья на психику и умственные возможности детей.

Как сообщили в администрации Сунженского района, школьников попросили быть бдительными, разборчивыми и осторожными при выборе друзей, вести здоровый образ жизни. Ораторы подчеркнули, что наркомания угрожает самому существованию народа.

Полицейские рассказали об уголовной ответственности за распространение, хранение и употребление наркотических средств.

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