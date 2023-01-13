В школах села Троицкое провели антинаркотические мероприятия
Представители властных структур и старейшины села Троицкое организовали в школах антинаркотические мероприятия, учащимся поведали о пагубности потребления психотропных и сильнодействующих препаратов, о тяжелых последствиях воздействия зелья на психику и умственные возможности детей.
Как сообщили в администрации Сунженского района, школьников попросили быть бдительными, разборчивыми и осторожными при выборе друзей, вести здоровый образ жизни. Ораторы подчеркнули, что наркомания угрожает самому существованию народа.
Полицейские рассказали об уголовной ответственности за распространение, хранение и употребление наркотических средств.