Прокуратура

В столице Ингушетии по требованию прокуратуры приостановлено строительство кафе

0

Прокуратурой столицы Ингушетии в ходе надзорных мероприятий установлен факт нарушения жилищных прав и интересов собственников помещений в многоквартирных жилых домах по проспекту Идриса Зязикова. 

Установлено, что 2008 году администрацией Магаса передан в арендное пользование частной коммерческой организации сроком на 49 лет земельный участок с целевым назначением под строительство многоквартирных жилых домов. После, договором от 2018 года, часть этого участка передана в субаренду физическому лицу, с разрешением использовать под размещение нестационарного торгового объекта (кафе).

Из-за этой сделки собственниками жилых помещений утрачено право владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

По результатам проведенной проверки прокуратурой города в Магасский районный суд республики направлено исковое заявление о признании договора субаренды земельного участка между коммерческой организацией и физическим лицом недействительным (ничтожным).

В настоящее время исковое заявление прокуратуры города находится на рассмотрении. При этом, судом уже удовлетворены требования прокурора о принятии обеспечительных мер по приостановлению строительства кафе, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства. 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
РГДМТ Ингушетии показал спектакль на VII Всероссийском фестивале «Русская сцена»
Более 150 производителей представили свою продукцию на форуме «Деловая Ингушетия»
В селе Аки-Юрт Ингушетии провели рейды по выявлению фактов ненадлежащего содержания территорий
В Сунженском районе республики возобновила свою работу «Школа ингушских адатов»
На форуме «Деловая Ингушетия» обсудят вопросы содействия занятости, развития туризма, поддержки МСП
Маткапитал на второго ребенка в 2023 году проиндексируют до 780 тыс. рублей
Глава Ингушетии обсудил вопросы реализации инвестпроектов с представителями «МСП Банка»
Представитель прокуратуры Ингушетии посетил школу, где учился погибший коллега
Глава Миннаца Ингушетии обсудил с руководителями национально-культурных автономий актуальные вопросы
Итоги референдумов — закономерность, считает Глава Ингушетии
В аппарате УПЧ в Ингушетии обращения по частичной мобилизации рассматриваются вне очереди

Главное

Яндекс.Метрика

 