В столице Ингушетии по требованию прокуратуры приостановлено строительство кафе

Установлено, что 2008 году администрацией Магаса передан в арендное пользование частной коммерческой организации сроком на 49 лет земельный участок с целевым назначением под строительство многоквартирных жилых домов. После, договором от 2018 года, часть этого участка передана в субаренду физическому лицу, с разрешением использовать под размещение нестационарного торгового объекта (кафе).

Из-за этой сделки собственниками жилых помещений утрачено право владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

По результатам проведенной проверки прокуратурой города в Магасский районный суд республики направлено исковое заявление о признании договора субаренды земельного участка между коммерческой организацией и физическим лицом недействительным (ничтожным).

В настоящее время исковое заявление прокуратуры города находится на рассмотрении. При этом, судом уже удовлетворены требования прокурора о принятии обеспечительных мер по приостановлению строительства кафе, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.