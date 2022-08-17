В столице Ингушетии состоится концерт-фестиваль «Голос гармони»
Второй ежегодный концерт-фестиваль исполнителей на национальной гармони «Пандара оаз» состоится в столице Ингушетии 25 августа, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Для жителей и гостей Магаса выступят лучшие музыканты, виртуозно играющие на народном инструменте, а также вокалисты Кавказа — Петимат Кагирова, Георгий Меликишвили, Лиза Ахматова, Марина Экажева и многие другие.
В рамках фестиваля состоится дебютный показ модной коллекции с национальным колоритом ингушской художницы-модельера Зинель Бековой.
Помимо концертной программы, у желающих будет возможность приобрести изделия ингушских ремесленников и кондитеров, а также отведать вкуснейшие шашлыки и не только, которые будут готовить прямо на площади.
Мероприятие состоится на площади Алания, начало — в 18:00.