В столице Ингушетии состоится концерт-фестиваль «Голос гармони»

Для жителей и гостей Магаса выступят лучшие музыканты, виртуозно играющие на народном инструменте, а также вокалисты Кавказа — Петимат Кагирова, Георгий Меликишвили, Лиза Ахматова, Марина Экажева и многие другие.

В рамках фестиваля состоится дебютный показ модной коллекции с национальным колоритом ингушской художницы-модельера Зинель Бековой.

Помимо концертной программы, у желающих будет возможность приобрести изделия ингушских ремесленников и кондитеров, а также отведать вкуснейшие шашлыки и не только, которые будут готовить прямо на площади.

Мероприятие состоится на площади Алания, начало — в 18:00.