В Сунже Ингушетии к концу года откроется новый ФОК

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минстроя, уже полностью готов каркас здания, практически завершены работы по установке окон и дверей. Монтаж отопительной, вентиляционной и канализационной систем также близится к концу.

«Налажено водоснабжение, построены трансформаторная подстанция и очистные сооружения. На данный момент идёт сборка технологического оборудования и внутренняя отделка, облагораживается прилегающая к зданию территория», — подчеркнул наш собеседник.

По его словам, ФОК располагает бассейном площадью более 200 кв. м, полосой препятствий, трибунами на 96 посадочных мест, залами для занятий борьбой, душевыми, фитнес-центром, медицинским кабинетом и многим другим.

Отмечается, что подрядчиком выступила фирма «Гарант». Готовый объект, контрактная стоимость которого свыше 300 млн рублей, планируется ввести в эксплуатацию в конце текущего года.