В Сунже Ингушетии провели акцию «Сохраним лес» в честь участников СВО

Так, заместитель главы администрации Джейрахского района Джамалейл Евкуров присоединился к акции на площадке рядом с СОШ № 4.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, места для посадки деревьев были заранее обозначены совместно с муниципальными службами. Специалисты спроектировали и разбили площадки, подготовили ямы и приобрели необходимый инвентарь для проведения акции.

Напомним, всего в честь участников специальной военной операции в Сунже высадят 500 саженцев липы, клена и ясеня. Мероприятие проводится в рамках лесовосстановительной акции «Сохраним лес» нацпроекта «Экология».