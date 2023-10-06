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В Сунже Ингушетии провели акцию «Сохраним лес» в честь участников СВО

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В Сунже Ингушетии провели акцию «Сохраним лес» в честь участников СВО, в которой смогли принять участие жители со всех районов республики.

Так, заместитель главы администрации Джейрахского района Джамалейл Евкуров присоединился к акции на площадке рядом с СОШ № 4.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, места для посадки деревьев были заранее обозначены совместно с муниципальными службами. Специалисты спроектировали и разбили площадки, подготовили ямы и приобрели необходимый инвентарь для проведения акции.

Напомним, всего в честь участников специальной военной операции в Сунже высадят 500 саженцев липы, клена и ясеня. Мероприятие проводится в рамках лесовосстановительной акции «Сохраним лес» нацпроекта «Экология».

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