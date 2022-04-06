Вице-премьер Новак возглавил совет директоров «Кавказ. РФ»

«Высокий уровень экспертности представителей совета директоров, широкие компетенции помогут компании стать более устойчивой в новых экономических реалиях», — отметил Новак.

Он напомнил, что в ведении управляющей компании «Кавказ. РФ» находятся шесть туристско-рекреационных ОЭЗ в составе Северо-Кавказского туристического кластера. «Наша основная задача — дальнейшее развитие инфраструктуры и рост туристической привлекательности СКФО», — сказал вице-премьер.

Отмечается, что обновленный совет директоров «Кавказ. РФ» начал свою работу в конце марта.

Напомним, 4 апреля текущего года вице-премьер Новак обсудил с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым вопросы оказания региону финансовой помощи в ликвидации оставшейся части просроченной кредиторской задолженности и стабилизации экономики субъекта в связи с внешними ограничениями.

«В рамках диалога, прошедшего по итогам недавней встречи Президента России Владимира Путина с руководителем субъекта, были обсуждены меры решения проблемы несбалансированности регионального бюджета, оказания финансовой помощи в целях ликвидации оставшейся части просроченной кредиторской задолженности», — сказал представитель пресс-службы Главы и правительства региона.

По его словам, кроме того, обговаривались способы стабилизации экономики Ингушетии в условиях санкций, улучшения инвестиционного климата и поддержки прорывных проектов.