Вакцинация

Власти Ингушетии не намерены принуждать людей прививаться от Covid-19

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов считает, что постановление правительства России о помощи регионам за успешную борьбу с коронавирусом — это дополнительный бонус на развитие системы здравоохранения Ингушетии. Также он заявил, что власти республики пока не намерены принуждать людей прививаться от Covid-19.

«Ингушетия обязательно примет участие в отборочном конкурсе на получение гранта правительства Российской Федерации. Для учреждений здравоохранения это серьезная мотивация, чтобы усилить работу по тестированию и вакцинации населения. Принудительные меры мы в Ингушетии пока еще не вводили. Кроме того, и глава государства Владимир Владимирович Путин призвал наращивать темпы вакцинации без административного давления. Но мы рассчитываем на здравомыслие людей, на их чувство ответственности», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

Руководитель субъекта напомнил, что мир более двух лет борется с пандемией коронавирусной инфекции и, несмотря на все усилия, не может остановить ее распространение. И исторический опыт показывает, что самым эффективным средством против эпидемий является прививка.

«Я понимаю, что не всегда слова могут убедить людей, нужен конкретный результат, а результат у нас будет, когда будет привито не менее 50 процентов населения страны. А постановление правительства — это дополнительный бонус на развитие системы здравоохранения. Поэтому мы все должны приложить максимум усилий, чтобы снизить уровень заболеваемости Covid-19 в Ингушетии», — подчеркнул Калиматов.

Отметим, согласно данным регионального Минздрава, по темпу вакцинации республика находится на 57-м месте по стране (121 человек в день на 100 тыс. населения). На текущий момент количество граждан, привитых первым компонентом вакцины, составляет 151 161 человек (62,3% от общего количества полученной вакцины и 53,0% от количества подлежащего вакцинированию населения), завершили вакцинацию — 145 021.

Как ранее сообщалось, регионы, успешно борющиеся с распространением Covid-19, смогут получить специальные гранты на развитие системы здравоохранения. Правила их предоставления подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Лидеры будут определяться на основании конкурсного отбора. Документ фиксирует, что количество победителей конкурса и размер грантов для каждого региона будет устанавливать оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Он также утвердит форму конкурсной заявки.

Комментарии 1

Алисхан 13 октября, 2021 - 09:47
Используйте для убеждения населения график биоритмов человека. Сделайте выкладки предыдущих и убеждайте. Будет решение проблемы для Ингушетии и с вас возьмут пример по всей России.

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