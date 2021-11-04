Власти не допустили эскалации межнационального конфликта в селе Дачное Пригородного района

«Накануне около 20 часов вечера в Миннац Ингушетии поступила информация о том, что в селе Дачное (Яндиево) Пригородного района произошел конфликт. Благодаря принятию оперативных мер органами власти и МВД обоих субъектов он локализован. Один пострадавший доставлен в больницу», — сказано в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что представителями двух регионов достигнута договоренность о сотрудничестве, информировании о ходе расследования инцидента и проведении совместных действий по предотвращению эскалации конфликта между жителями осетинской и ингушской национальностей.

Потасовка в селе Дачное произошла на бытовой почве.

В ведомстве призвали не поддаваться на провокации, не публиковать в социальных сетях комментарии, разжигающие межнациональную рознь.