Врачи Ингушетии напомнили о важности диспансеризации

В частности, учреждение разместило информационный материал и инфографику в социальных сетях и на своём сайте. Врачи РЦОЗиМП совместно с волонтерами распространили информационные листовки в местах массового скопления людей, прочитали лекции для студентов педагогического колледжа города Назрани.

Как сообщили газете «Ингушетия» в медучреждении, прохождение профилактических осмотров и диспансеризации необходимо для ранней диагностики хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), таких как онкология, сердечно-сосудистые недуги, сахарный диабет, бронхолёгочные болезни и др.

«Ранняя диагностика позволяет своевременно начать лечение выявленного заболевания и не допустить последующих тяжелых осложнений, которые дают высокий процент смертности и инвалидизации населения. За прошлый год в нашей республике прошли диспансеризацию и профосмотры 111 772 человека, это 91% от годового плана. В ходе данных мероприятий впервые были выявлены хронические неинфекционные заболевания у 15 842 человек, из них болезни системы кровообращения выявили у 5668 человек, злокачественные новообразования — 79 человек, в том числе в первой и второй стадиях — 47 человек, хронические заболевания органов дыхания — у 1702человек, болезни органов пищеварения — у 2116 человек.

Каждый житель республики имеет право на бесплатное прохождение профилактического медицинского осмотра (ежегодно от 18 лет и старше) и диспансеризации (1 раз в 3 года от 18 до 39 лет, ежегодно с 40 лет и старше). Для этого необходимо обратиться с паспортом и полисом ОМС в медицинскую организацию по месту жительства, работы, учебы», — подчеркнули врачи РЦОЗиМП.