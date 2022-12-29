ВС Ингушетии признал незаконным приказ об отчислении 45 студентов госуниверситета

Ранее прокуратура региона по обращению местных жителей провела проверку по факту незаконного отчисления студентов медицинского факультета вуза, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что приказом и. о. ректора в ноябре 2021 года в связи с имеющейся академической задолженностью по экзамену «нормальная физиология» из института отчислены 45 студентов второго курса медицинского факультета Ингушского госуниверситета.

При этом, в нарушение требований законодательства об образовании, студенты не были предупреждены о проведении экзамена и даче им допуска за три дня до его начала. Кроме того, студентам не были созданы условия для ликвидации задолженности, факультетом не осуществлялся контроль за качеством образовательного процесса, не разрабатывались и не обсуждались мероприятия, направленные на улучшение учебного процесса.

В связи с отказом в добровольном исполнении требований прокурора по устранению нарушений закона об образовании, прокуратурой республики в Магасский районный суд был направлен иск об отмене незаконного приказа, но в исковых требованиях прокурора в мае 2022 года было отказано.

Однако прокурор не согласился с данным решением и обжаловал его в апелляционном порядке.

Судебной коллегией по гражданским делам ВС Ингушетии апелляционное представление прокурора удовлетворено, решение суда первой инстанции отменено, исковые требования прокурора удовлетворены, приказ об отчислении студентов признан незаконным.