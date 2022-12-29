Суд

ВС Ингушетии признал незаконным приказ об отчислении 45 студентов госуниверситета

0

Верховный суд республики признал незаконным приказ об отчислении 45 студентов-медиков Ингушского госуниверситета.

Ранее прокуратура региона по обращению местных жителей провела проверку по факту незаконного отчисления студентов медицинского факультета вуза, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что приказом и. о. ректора в ноябре 2021 года в связи с имеющейся академической задолженностью по экзамену «нормальная физиология» из института отчислены 45 студентов второго курса медицинского факультета Ингушского госуниверситета.

При этом, в нарушение требований законодательства об образовании, студенты не были предупреждены о проведении экзамена и даче им допуска за три дня до его начала. Кроме того, студентам не были созданы условия для ликвидации задолженности, факультетом не осуществлялся контроль за качеством образовательного процесса, не разрабатывались и не обсуждались мероприятия, направленные на улучшение учебного процесса.

В связи с отказом в добровольном исполнении требований прокурора по устранению нарушений закона об образовании, прокуратурой республики в Магасский районный суд был направлен иск об отмене незаконного приказа, но в исковых требованиях прокурора в мае 2022 года было отказано.

Однако прокурор не согласился с данным решением и обжаловал его в апелляционном порядке.

Судебной коллегией по гражданским делам ВС Ингушетии апелляционное представление прокурора удовлетворено, решение суда первой инстанции отменено, исковые требования прокурора удовлетворены, приказ об отчислении студентов признан незаконным.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Малгобека Мусса Галаев отчитался о проделанной работе за 2022 год
В Сунженском районе Ингушетии провели совещание с главами сел по призывной кампании
Коммунальные и дорожные службы Магаса в каникулы будут работать в штатном режиме
Ингушским студентам рассказали о работе агентства недвижимости
В краеведческом музее Ингушетии прошла экскурсия для школьников города Назрани
Мэрия Назрани Ингушетии раздала более 4 тыс. новогодних подарков
Худрук Дома народного творчества Ингушетии — лауреат конкурса «Российский берег. Новогодний марафон»
Жительница Ингушетии перевела 40 тыс. рублей дистанционному мошеннику
В селе Нестеровское Ингушетии состоялся новогодний концерт для детей и взрослых
В МКЖР Ингушетии в праздничные дни пройдет акция «Новогодние каникулы в музее»
Прокуратура Ингушетии утвердила план проверок юридических лиц и ИП на 2023 год

Главное

Яндекс.Метрика

 