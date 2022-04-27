За хранение свыше 3 граммов героина житель Ингушетии получил 3 года тюрьмы

«Судом установлено, что мужчина в июле 2021 года приобрел наркотические средства ацетилкодеин, 6-Моноацетилморфин и героин (диацетилморфин), массой 3,45 грамма. Наркотические средства были обнаружены и изъяты у него сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскного мероприятия по месту его жительства», — говорится в сообщении.

С учетом позиции гособвинителя, Магасский районный суд признал его виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.