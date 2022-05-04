Задержаны подозреваемые в двойном убийстве в ходе земельного конфликта в Ингушетии

«Задержаны два брата по подозрению в убийстве односельчан 30 апреля в сельском поселении Мужичи Сунженского района. Один мужчина пришел в полицию с повинной, второго задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий», — сказал собеседник издания.

По его информации, оба фигуранта водворены в изолятор временного содержания. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение отца задержанных, который, по версии силовиков, также принимал участие в вооруженном конфликте с соседями.

Как ранее сообщали в пресс-службе следственного управления СКР по республике, 30 апреля 2022 года примерно в 19:40 на окраине сельского поселения Мужичи вблизи русла реки Асса были обнаружены тела 35- и 36-летнего местных жителей с огнестрельными ранениями в области головы и туловища.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты гильзы калибра 5,45 мм, автомобили «УАЗ» и «Нива».

В совершении преступления подозреваются трое односельчан потерпевших. По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.105 УК России (убийство двух или более лиц).

По данным пресс-службы надзорного ведомства, прокурор республики Андрей Васильченко поставил на особый контроль расследование уголовного дела.