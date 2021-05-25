Житель Ингушетии подозревается в реализации контрафактной минеральной воды

По данным следствия, 7 апреля этого года в городе Назрани, при проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», подозреваемый за денежное вознаграждение реализовал в качестве минерально-лечебной воды 30 бутылок объемом 0,5 литра, наполненных прозрачной жидкостью, употребление которой представляет опасность для жизни и здоровья потребителей.

19 мая 2021 года при проведении обыска в рамках возбужденного уголовного дела по месту жительства подозреваемого, следователями и сотрудниками полиции с привлечением сотрудников управления национальной гвардии по региону изъята еще партия бутылок объемом 0,5 литра одноименной контрафактной продукции (Lugela).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.