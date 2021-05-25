Житель Ингушетии подозревается в реализации контрафактной минеральной воды
В отношении 29-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.
По данным следствия, 7 апреля этого года в городе Назрани, при проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», подозреваемый за денежное вознаграждение реализовал в качестве минерально-лечебной воды 30 бутылок объемом 0,5 литра, наполненных прозрачной жидкостью, употребление которой представляет опасность для жизни и здоровья потребителей.
19 мая 2021 года при проведении обыска в рамках возбужденного уголовного дела по месту жительства подозреваемого, следователями и сотрудниками полиции с привлечением сотрудников управления национальной гвардии по региону изъята еще партия бутылок объемом 0,5 литра одноименной контрафактной продукции (Lugela).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.