Мошенничество

Житель Ингушетии стал жертвой мошенника из Красноярского края при покупке охолощенного оружия

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Мошенник из Красноярского края выманил у жителя Ингушетии свыше 70 тыс. рублей под предлогом продажи охолощённого оружия. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии следствия, мошенник разместил объявление с заведомо ложными сведениями о продаже охолощенного оружия и патронов к нему. Житель Ингушетии, увидев объявление и будучи введённым в заблуждение, отправил на счет банковской карты злоумышленника более 70 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В отношении 20-летнего жителя Красноярского края прокуратурой Сунженского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба).

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Сунженский районный суд республики.

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