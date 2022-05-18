Мошенничество

Жительницу Ингушетии уличили в незаконном получении сертификата на маткапитал

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В Ингушетии полицейские раскрыли мошенничество при получении местной жительницей сертификата на материнский капитал. На основании данного сертификата подозреваемая получила свыше 460 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

«Установлено, что 28 января 2020 года местная жительница, действовавшая в составе группы лиц по предварительному сговору, представила в МФЦ подложные документы и незаконно получила сертификат на материнский капитал. На основании данного сертификата упомянутые лица получили свыше 460 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат).

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