Жительницу Ингушетии уличили в незаконном получении сертификата на маткапитал

«Установлено, что 28 января 2020 года местная жительница, действовавшая в составе группы лиц по предварительному сговору, представила в МФЦ подложные документы и незаконно получила сертификат на материнский капитал. На основании данного сертификата упомянутые лица получили свыше 460 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат).