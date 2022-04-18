Мошенничество

Жителя Владикавказа будут судить в Ингушетии за продажу несуществующего двигателя иномарки

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Прокуратурой города Назрани утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 30-летнего жителя города Владикавказа. Он обвиняется в мошенничестве, с причинением значительного ущерба.

По версии следствия, мужчина, в апреле 2021 года, на Интернет-ресурсе разместил объявление с заведомо ложными, и не соответствующими действительности сведениями о продаже двигателя на автомобиль Hyundai Accent, не располагая им.

Житель Ингушетии, увидев объявление и после телефонного разговора, отправил на счет банковской карты злоумышленника 28 тыс. рублей. Получив деньги, тот перестал отвечать на звонки.

Убедившись в том, что он стал жертвой мошенника, потерпевший обратился в правоохранительные органы за защитой своих прав.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики.

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