Жителя Владикавказа будут судить в Ингушетии за продажу несуществующего двигателя иномарки

По версии следствия, мужчина, в апреле 2021 года, на Интернет-ресурсе разместил объявление с заведомо ложными, и не соответствующими действительности сведениями о продаже двигателя на автомобиль Hyundai Accent, не располагая им.

Житель Ингушетии, увидев объявление и после телефонного разговора, отправил на счет банковской карты злоумышленника 28 тыс. рублей. Получив деньги, тот перестал отвечать на звонки.

Убедившись в том, что он стал жертвой мошенника, потерпевший обратился в правоохранительные органы за защитой своих прав.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики.