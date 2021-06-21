Наш народ пережил эту ссылку, а также ущемление в правах в последующие годы, но все же пришел к своей национальной государственности. Но испытания на прочность ждали ингушей и после образования республики. Трагической страницей вписаны в историю события осени 1992 года в Пригородном районе и городе Владикавказе.

Выстояли. Начали созидать, однако и в XXI веке ингушам пришлось пережить атаки террористов, которые имели весьма негативные последствия. 22 июня 2004 года самому молодому субъекту России — Ингушетии, был нанесен очень болезненный удар, после которого несколько лет республика жила взрывами, обстрелами, убийствами. По сути, шло планомерное уничтожение молодых людей — генофонда народа.

Вторжение банды Басаева началось 21 июня около 23 часов ночи. Были атакованы здания МВД и СИЗО, а также штаб Назрановского погранотряда. Почти сразу же боевики в камуфлированной одежде, проникнув на территорию Ингушетии небольшими группами, блокировали федеральную трассу «Кавказ». Было совершено нападение на город Карабулак, сельское поселение Орджоникидзевское (ныне — город Сунжа). Всего подверглись атакам около двух десятков административных сооружений и военных объектов.

В налете участвовало, по различным данным, от 200 до 1500 боевиков. Активные боевые действия продолжались до трех часов ночи 22 июня. Здания МВД и погранотряда в Назрани, а также ОМОН и городского отдела милиции в Карабулаке были частично разрушены. Из склада министерства внутренних дел было похищено значительное количество оружия.

В результате нападения боевиков на Ингушетию погибло свыше ста человек, большинство из них сотрудники правоохранительных органов. Среди них исполняющий обязанности министра внутренних дел Ингушетии Абубакар Костоев, его заместитель Зяудин Котиев, начальник отдела специальных технических мероприятий МВД республики Дауд Тутаев, прокурор Назрани Мухарбек Бузуртанов, прокурор Назрановского района Билан Озиев, начальник управления почтовой связи республики Мухарбек Мальсагов, а также бывший руководитель территориальной миграционной службы Магомед Гиреев. Кроме того, погибли трое сотрудников подразделения ЦСН ФСБ «Вымпел».

Боевики отступили, понеся незначительные потери, с двумя грузовиками захваченного оружия (1177 единиц огнестрельного оружия и свыше 70 тыс. единиц боеприпасов). 26 июля 2004 года была распространена видеозапись, на которой Басаев запечатлен на складе МВД Ингушетии в ночь нападения.

Как потом выяснилось, бандиты нарушили телефонную связь (включая мобильную), что не позволило сосредоточенным в республике силам МВД, погранвойск, Минобороны и ФСБ своевременно скоординировать свои действия.

Надо отдать должное мужеству ингушских правоохранителей. Милиционеры республиканского МВД были заблокированы: на 18 сотрудников правоохранительных органов, находящихся на тот момент в здании, приходилось втрое больше нападающих. Боевики пытались освободить подозреваемых в преступлениях, которые были арестованы и находились в следственном изоляторе. Там содержались около 50 человек. Но правоохранители отстояли здание.

Пограничники не допустили боевиков на территорию погранотряда, не позволив им тем самым захватить оружие и медикаменты.

Как потом стало известно, в ходе бандитской вылазки боевики планировали нанести ракетный удар по столице Ингушетии Магасу. Благодаря действиям федеральных подразделений, нападающие не успели этого сделать. Они сбежали с оборудованной позиции, на которой были выставлены четыре установки противотанковых управляемых ракет.

После нескольких часов боя сотрудники правоохранительных органов взяли ситуацию под контроль. 22 июня с 7:20 мск началось прочесывание федеральными силами местности и преследование боевиков, которые, забрав большинство раненых и убитых, ушли в леса и горы.

Чтобы разобраться с ситуацией в Ингушетии, 22 июня в Назрань прилетел Президент России Владимир Путин. Он встретился с Главой республики, полпредом в Южном федеральном округе, провел совещание. Президент признал, что федеральная власть приняла недостаточно мер, чтобы стабилизировать ситуацию в Ингушетии. Он сообщил, что в Назрань будет введен еще один полк внутренних войск.

По поводу боевиков Путин сказал просто: «Искать всех, сколько потребуется времени, искать всех, пока не найдем». Их действительно нашли: кто-то был уничтожен, другие осуждены.

В частности, один из организаторов нападения на Ингушетию — ближайший соратник Шамиля Басаева араб Абу-Кутейп, подданный Кувейта, при задержании взорвал на себе пояс смертника. Еще один организатор рейда арабский наемник Абу Дзейт был уничтожен при задержании. Основного организатора нападения, чеченского террориста Басаева, спецслужбам удалось ликвидировать в 2006 году. В 2013 году был уничтожен Доку Умаров, командовавший своей группой при нападении на республику.

С 2005 года 22 июня стало в республике Днем памяти жертв нападения боевиков на Ингушетию. В 2014 году ко Дню памяти и скорби в Назрани на территории Мемориала памяти и славы была открыта аллея, посвященная сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга в разные годы на территории республики.

Материал подготовлен на основе информации газеты «Ингушетия», РИА «Новости» и открытых источников.