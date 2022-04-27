Из Ингушетии в ликвидации аварии активное участие приняли 202 человека. Ежегодно 26 апреля в нашей стране в каждом городе проходят мероприятия, на которых вспоминают подвиг чернобыльцев, благодарят за проявленные героизм и отвагу в эти тяжелые дни.

На Мемориале памяти славы в Назрани состоялся митинг, посвященный подвигу чернобыльцев. В собрании приняли участие сотрудники регионального управления МЧС России, представители администрации города, военного комиссариата, чернобыльцы. Ветераны рассказали собравшимся о своей работе в зоне ЧАЭС, вспомнили о заслугах своих товарищах, которых уже нет среди нас. В ходе митинга состоялась церемония награждения чернобыльцев.

Напомним, ночью 26 апреля 1986 года огромное количество водорода, образовавшегося в результате пароциркониевой реакции, вырвалось в центральный зал, и произошел взрыв. Затем последовал второй. Он был такой силы, что бетонные плиты разлетелись на десятки метров. Крышу энергоблока разрушило и через нее выбросило на улицу куски из активной зоны, где сконцентрировано радиоактивное урановое топливо. Громадное количество радионуклидов, в 400 раз больше, чем при взрыве атомной бомбы в Хиросиме, попало в первые дни аварии в атмосферу, которые ветром и облаками разнесло на большую территорию. Чернобыльские радиоактивные изотопы можно было обнаружить по всему земному шару.

К ликвидации аварии со всех регионов Советского союза в период с 1986 по 1987 годы было привлечено около 240 тысяч человек из местных служб, военнослужащих, пожарных, милиции и добровольцев. В последующие годы число ликвидаторов увеличивалось. Вокруг ЧАЭС была установлена 30-километровая зона отчуждения, более 100 тысяч проживавших на этой территории людей были эвакуированы. Впоследствии ещё более 200 тысяч человек, проживавших в наиболее загрязнённых районах Украины, Белоруссии и России отселены в безопасные районы.

26 апреля в России отмечается памятная дата — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

Она была установлена постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 22 апреля 1993 года и сначала называлась «День катастрофы на Чернобыльской АЭС — День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах».

Согласно подписанному Президентом России Дмитрием Медведевым Федеральному закону от 1 апреля 2012 года, название было изменено на «День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф».

Внесенные изменения позволили увековечить память погибших и отдать почести живущим участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.

Накануне в ингушском парламенте в память о тех событиях прошло чествование ветеранов-чернобыльцев, первыми принявшими на себя удар после взрыва, честно и мужественно выполнивших свой долг, рискуя здоровьем и жизнью.