Разлагающиеся отходы бытового и строительного мусора чадят на солнце особенно невыносимо. Власти региона в лице Минприроды ведут активную работу, нажимают на глав населённых пунктов, проводят разъяснительную работу, принимают срочные меры и т. д. В республике есть полигоны, внесённые в Госреестр объектов для размещения отходов. Существуют законодательные требования, которые запрещают размещение отходов на территориях, не внесённых в Госреестр.

По словам начальника отдела экологической безопасности и охраны окружающей среды Минприроды РИ Адама Баркинхоева, часть свалок (15 мест) будет рекультивирована через госпрограмму «Генеральная уборка». Сначала будут ликвидированы городские свалки, а затем сельские. На нынешнем этапе разрабатывается проектно-сметная документация по рекультивации свалки в г. Карабулаке общей площадью 32 га.

«У нас есть список свалок, которые обладают признаками накопленного вреда окружающей среде. У этих участков нет собственников: они принадлежат муниципалитетам или имеют государственный статус. Росприроднадзор и Роспотребнадзор проводят оценку их негативного воздействия на окружающую среду. Они предоставляют результаты этой работы Минприроды, которое оформляет участок, затем направляет документы в Госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде. После этого начинается рекультивация», — подчеркнул Баркинхоев. По всему видно — дело не быстрое.

Бывает так, что на санкционированных свалках возникают возгорания и происходит экологическое бедствие. Так, на мусорном полигоне, находящемся в районе с. п. Нестеровское и в ведении ООО «Экосистема», произошло возгорание, площадь которого составила более 100 кв. м. Исполняющий обязанности министра природы республики Саварбек Холохоев выезжал на место для инспекции хода работ по ликвидации возгорания. В тот же день информация о данном инциденте была передана сотрудниками Минприроды Ингушетии в Северо-Кавказское региональное управление Росприроднадзора и в прокуратуру РИ для проведения проверки и привлечения к ответственности виновных лиц.

В ООО «Экосистема» прокомментировали ситуацию. В частности, директор компании Магомед Хамхоев особо подчеркнул: «Возгорание на полигоне в районе сельского поселения Нестеровское произошло из-за аномально жаркой погоды. Соседние поля загорелись, и огонь перекинулся на наш объект. Также возгорание происходит, в данном случае в Малгобекском районе, из-за завоза тлеющих отходов. В основном этим грешат подведомственные Минобрнауки республики учреждения — школы, детские сады. Зачастую под пакетами с мусором лежат угольки. Чтобы этого не происходило, нужна глубокая сортировка твердых коммунальных отходов, этот процесс надо довести до отметки в 100%».

«Полигон расположен на стыке населённых пунктов. Я живу на окраине г. Сунжи. Было интенсивное задымление, ядовитые пары распространялись повсюду. Мы, конечно, обратились в администрацию муниципального образования. Сегодня этих проблем нет, но угроза повторения инцидента сохраняется», — поделился очевидец события.

По информации Минприроды, причина всему — несоблюдение проектного решения, по которому строился полигон. Также не проводились послойные уплотнения. С ООО «Экосистема» ведутся разбирательства. Ещё одна головная боль — новый полигон в окрестностях Малгобека, там тоже часто возникают возгорания.

Новый полигон по всем правилам появится в районе Ачалуков не раньше 2025 года. Несознательные люди продолжают создавать стихийные свалки у обочин дорог, а потом они разрастаются, если, конечно, за этим не следить.

За таким примером далеко ходить не надо. Так, в опасной близости от Нижних Ачалуков разрастается и чадит стихийная свалка, территория которой административно относится к сельскому поселению. Картина, как говорится, маслом: строительный мусор, органические отходы в мешках, кучи навоза и т. д. Как сообщили в Минприроды республики, ранее главе местной администрации Магомеду Полонкоеву было выписано предписание об устранении свалки. «В настоящее время собирается материал по этому нарушению, который будет отправлен в прокуратуру», — подчеркнул и. о. министра природы республики Саварбек Холохоев.

В свою очередь Магомед Полонкоев отметил: «Свалка образовалась стихийно с десяток лет назад. Мы с этим боремся, устанавливаем знаки, проводим работу с населением, привлекая духовенство, депутатов, общественность. Но находятся недобросовестные несознательные люди, которые в ночное время суток вывозят в это место отходы».

Новость о том, что в 5-6 км от окраины Нижних Ачалуков будет строиться мусороперерабатывающий полигон, вызвала негативный резонанс у местного населения, которое опасается негативных последствий от такого соседства. Посыпались обращения в различные инстанции. «Если мы его не построим, вот такие свалки превратятся в большие полигоны, которые вплотную подойдут к жилым домам», — заверил Саварбек Холохоев.

Он заверил колеблющихся людей, что в будущем полигоне досконально продумана система фильтрации ливневых стоков. Минприроды продемонстрировало систему экологической безопасности на примере рекультивированной свалки в Малгобеке. Все показанное впечатляет. Всего в ходе планомерных работ по федеральному проекту восстановили около 21 га. Объем отходов на данной земельной территории составил более 250 тыс. тонн, что равно более 15 тыс. груженых КамАЗов.

На будущем полигоне, заверили в экологическом ведомстве, будет еще лучше. Например, вся техническая вода будет стекать в заглубленные резервуары, а потом вывозиться для очистки.

Одно остается незыблемым: проблемы нехватки инфраструктуры в области обращения с отходами в Ингушетии стоят остро, и их надо решать.