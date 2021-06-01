Банки будут объяснять, почему отказали в ипотечных каникулах

С 6 июня банки обязаны указывать причину отказа в предоставлении ипотечных каникул. Раньше банки просто ставили заемщика перед фактом и никак не объясняли, с чем связан отказ. Теперь если заемщик не согласен с решением банка, то он может обратиться с жалобой в Центробанк.

— Например, банк говорит, что у вас не предоставлены документы, подтверждающие снижение дохода за последние шесть месяцев, а этот документ предоставлялся. В этом случае можно обратиться с жалобой в надзорные органы — в Банк России, — пояснила автор инициативы Наталья Костенко.

Если и Банк России не отреагирует на жалобу, то можно обратиться в суд с иском о защите прав потребителей финансовых услуг. Такой иск освобождает от уплаты госпошлины. В иске необходимо попросить обязать банк обосновать причины отказа либо признать незаконными те причины, которые были указаны в предоставленном обосновании. Суд также может обязать банк предоставить ипотечные каникулы.

Запретили вывозить гречку из страны

С 5 июня и до конца лета вводится запрет на экспорт гречки. Греча теперь — жизненно важный для внутреннего рынка продукт. А запрет вводится, чтобы не допустить ее дефицита и роста цен на крупу. Запрет не распространяется на оказание международной гуманитарной помощи и ряд иных случаев.

Ограничение касается только крупных партий. Если вы прихватите с собой пачку килограммов гречки, например, в путешествие, никто вас, разумеется, не остановит.

Часть призывников освободили от медосмотра

Теперь медосмотры будут проходить только призывники, у которых есть отсрочка или освобождение от призыва по состоянию здоровья. Всем остальным проходить медосмотр больше не нужно — разве что по индивидуальному заявлению. По задумке законодателей, с уменьшением числа медосмотров вырастет их качество.

Раньше осмотры врачей проходили все призывники. Авторы законопроекта говорят, что это позволит уменьшить количество обследований примерно наполовину. А оставшиеся осмотры будут проводить качественнее.

В России узаконили просветительскую деятельность

Вступает в силу закон о просветительской деятельности. Соответствующий термин официально появился в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», под ним подразумевается «осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний».

В первоначальном постановлении правительства, регламентирующем выполнение закона, под него попадали все лекции, мастер-классы, круглые столы в образовательных учреждениях. Чтобы провести лекцию в школе или институте, спикеру нужно было заключить официальный договор с этим учреждением. Сам же человек должен соответствовать ряду требований:

• для физических лиц — быть совершеннолетним и не иметь запрета на педагогическую деятельность;

• для юридических лиц — не быть НКО «иноагентом», не иметь задолженностей. У сотрудников также не должно быть запрета на педагогическую деятельность.

Авторы законопроекта уверены, что закон оградит школьников и студентов от «антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности».

ФСИН вправе объявлять предостережения посетителям ИК

С 6 июня у сотрудников уголовно-исполнительной системы появится право объявлять предостережение заключенным и лицам, которые находятся на территории ФСИН, в том числе и просто посетителям СИЗО или колоний.

Предостережение — это мера профилактики правонарушения. Сейчас его могут делать сотрудники полиции, ФСБ и прокуратуры. Это не просто устное предупреждение, а официальный документ, который вручают гражданину. В случае неисполнения предостережения могут привлечь к уголовной или административной ответственности.

Иностранцы будут сдавать экзамены по русскому языку чаще

С 7 июня вступают в силу новые сроки действия сертификатов по русскому языку, истории и основам законодательства РФ. Их получают иностранцы, которые оформляют патент на работу или на временное проживание в России. Раньше такие сертификаты были действительны в течение пяти лет. Теперь сдавать экзамены и продлять сертификат нужно каждые три года.

Последний месяц льготной ипотеки

До 1 июля действует государственная программа льготного кредитования на покупку жилья от застройщиков. По этой программе жилье можно купить по льготной ставке — 6,5% годовых на весь срок кредита. Единственное требование к заемщику — наличие российского гражданства. А также квартира должна быть в новостройке.

Другие программы (например, для семей с детьми со льготной ставкой 6%) продолжают работать.

Последний месяц, чтобы оформить карту «Мир» для пособий и пенсий

Июнь — последний месяц, когда пособия и пенсии будут переводить на карты других платежных систем, таких как Visa или Mastercard. Поэтому, если вы получаете соцвыплаты, стоит до конца июня заказать карту «Мир» в любом банке. С 1 июля деньги из бюджета будут переводить только на карту национальной платежной системы.

Вступят в силу важные изменения, которые затронут абсолютно всех пользователей сотовой связи

С 1 июня 2021 года вступят в силу достаточно важные изменения, которые затронут абсолютно всех пользователей сотовой связи. В последнее время этой теме уделяется очень много внимания со стороны государства. Недавно заработал закон, который требует обязательной установки российских программ в смартфоне при его покупке. Но самое важное ждет впереди. Уже с лета заработает федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 533-ФЗ, который вносит изменения в федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи». Предлагаю подробнее рассмотреть эти изменения.

Раньше было все просто: можно было в любом переходе купить «левую» сим-карту и делать практически все что угодно. Особенно этим пользовались мошенники. После изменений в законодательстве сделать это будет крайне сложно.

Операторы сотовой связи при оформлении сим-карты будут иметь доступ к единой системе идентификации и аутентификации, то есть смогут через Госуслуги проверить личность заявителя.

Также с лета начнутся массовые проверки абонентов. Роскомнадзор сможет направить запрос оператору сотовой связи о проверке данных абонента, и оператор будет обязан произвести такую проверку, то есть фактически обработать персональные данные гражданина без его согласия.

Таким образом будет проверяться достоверность данных абонента, который пользуется сим-картой. Если сведения от абонента будут неточные, либо абонент не пройдет идентификацию через систему ЕСИА, то сим-карту просто отключат.

Новые изменения затронут правила продажи сим-карт. Продавать сим-карты и заключать договоры с абонентами можно будет только в специальных торговых точках. Таким образом, больше не получиться купить сим-карты на вокзалах, в переходах, на улице и т. п.

Купить сим-карту можно будет в салонах связи, у официальных представителей операторов, либо дистанционно. В случае дистанционной покупки сим-карты потребуется электронная цифровая подпись, которая оформляется через МФЦ при подтверждении личности.

Иными словами, купить сим-карту можно будет только на свое имя. Эти нововведения заметно усложняют жизнь мошенникам. Однако риск все равно остается, поскольку теоретически можно использовать чужие данные для приобретения сим-карт, но станет это гораздо сложнее и дороже для злоумышленников.

Еще одним изменением станет возможность зарегистрировать номер мобильного телефона и уникальный код (идентификатор) самого аппарата в единой системе идентификации и аутентификации. Изначально предлагалось сделать это обязанностью и каждого владельца мобильного телефона обязать предоставить в ЕСИА эти сведения, но в итоге вместо обязанности это стало правом.

Это может стать весьма надежной защитой от кражи. В случае если телефон утерян или украден, в ЕСИА можно подать заявление об этом и услуги связи станут недоступны для украденного телефона. Таким образом, воровать мобильные телефоны по сути станет бессмысленным, поскольку их основная функция — связь — будет недоступна для такого телефона.