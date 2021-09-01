Причины, по которым День знаний отмечают именно в первый день осени, нам поведает история праздника, которая будет интересной как для детей, так и для взрослых, ведь далеко не все её, наверное, знают.

Еще в древние времена, когда только начали появляться первые школы, учебный год в них начинался после уборки урожая, ведь дети помогали родителям в этом нелёгком деле. А уж после того, как урожай был убран, можно было с чистой совестью взяться за получение новых знаний. Поэтому процесс обучения начинался поздней осенью, а то и в начале зимы.

Правда, это касалось только сельских жителей. В городах учебный год начинался, как правило, гораздо раньше — в августе, так как там не было необходимости помогать взрослым в сельскохозяйственных работах.

Точной даты начала учебного года не было вплоть до середины 30-х годов прошлого века. Только в 1935 году Советский народный комиссариат решил ввести единую дату начала учебного года. Также была установлена продолжительность учебного года, а еще даты начала и окончания каникул.

Первый день осени был выбран неслучайно, ведь именно в этот день раньше отмечали Новый год. Да и время было оптимальным с точки зрения климата — уже не жарко, но еще и не очень холодно. Сыграло роль также и то, что множество школ в то время было при церквях, поэтому даже когда Петр Первый перенес празднование Нового года на 1 января, церковь не спешила менять традиции, и дата начала учебы осталась прежней, да и продолжительные летние каникулы решили не переносить на зимний период.

Если говорить о том, когда 1 сентября стало официальным праздником, то случилось это не так давно. В 1984 году соответствующим указом День знаний был утвержден в государственном календаре.

В наступившем 2021 новом учебном году в школы Российской Федерации пойдут около 18 млн детей, в том числе более 2 млн первоклассников. Как сообщили нам в Минобрнауки региона, в текущем году в условиях пандемии занятия во всех российских школах начнутся традиционно в очном формате, но будут проходить при соблюдении мер санитарной безопасности. В большинстве высших учебных заведений РФ учебный год открывается также в очном формате, но вузам рекомендовано временно перевести заочные и вечерние курсы в дистанционный режим обучения.

Как мы знаем, по предложению Владимира Путина с 1 сентября прошлого года было введено бесплатное горячее питание для учеников начальных классов в тех школах, где для этого уже имелась техническая готовность, а по всей стране кормить детей бесплатно начнут не позднее 1 сентября 2023 года.

По ФГОС в этом году каждая начальная школа страны также должна будет иметь мультимедийный комплект оборудования для проведения наглядных учебных занятий с использованием электронных образовательных ресурсов. Минимальный набор составят компьютер, интерактивная доска и проектор.

Также новый федеральный закон гарантирует каждому школьнику бесплатный набор учебников по всем школьным дисциплинам. Список учебников станет меньше, проще для выбора, повысится качество и уровень этих учебников.

Как и по всей России, наступивший учебный год торжественно встретили и во всех общеобразовательных учреждениях Ингушетии. В одной из самых старых школ республики — Плиевской средней школе № 1 — в ознаменование Дня знаний было многолюдно и празднично. С утра пораньше здесь собрались не только педагоги и учащиеся, но и их родители.

«День знаний — это очень волнительный и ответственный момент для всех его участников, которые после долгих летних каникул снова приступают к учебе, — говорит учитель английского языка Людмила Хутиева. — Для первоклассников это торжество проходит в первый раз, когда они знакомятся со школой, в стенах которой им предстоит учиться следующие 9-11 лет. Они очень долго готовились к этому дню — подбирали тетрадки, пенал, ручки и рюкзак. Им давно хотелось надеть новенькую школьную форму и показать всем окружающим, что с этого дня они больше не наивные малыши, а взрослые члены общества. Естественно, они сегодня волнуются больше всех, ведь именно сейчас они знакомятся с первой учительницей, которая поведет их в неизведанную, но захватывающую страну знаний. Они уверены в том, что будут учиться на высокие оценки и радовать своих учителей и родителей успехами в учебе. И мы, преподаватели, тоже на это надеемся. Ведь общеизвестно, что нет ничего дороже для учителей, чем прилежные учащиеся с хорошим поведением».

Да, безусловно, именно маленькие детки в роли первоклашек в эти солнечные сентябрьские дни являются преемниками всех традиций, связанных с этим праздником, а поэтому значение этого дня для них очень сложно переоценить. Но не менее значимым является этот день и для выпускников школ, которые будут сидеть за школьными партами только до следующего года. Именно 1 сентября к ним приходит понимание, что именно в этом году им предстоит расставание со своей школой. И, значит, детство неспешно и неуловимо ускользает от них всё дальше и дальше.

Как мы знаем, в последнее время, в отличие от советского периода, формат праздника немного изменился.

«Вернее, 1 сентября перестало быть учебным днем, — говорит Людмила Хаджуумаровна. — Его начали встречать различными развлекательными мероприятиями — линейками, концертами. Остался лишь единственный урок — классный час или открытый урок мира и мужества. Классные руководители проводят для своих учеников вводные занятия и беседуют с ними на тему добра, патриотизма, а также говорят о правилах безопасности».

В этом году, как и прежде, в начале учебного года во всех школах республики традиционно будут проходить торжественные линейки, затем первый урок. Состоялось такое торжество и в селе Барсуки.

«Поскольку 1 сентября давно вошло в нашу жизнь и его отмечают, как настоящий праздник знаний, с этим днем связано множество традиций, — говорит учитель начальных классов Барсукинской средней школы Зарима Цокиева. — Среди них есть такие, которых придерживаются во всех учебных заведениях, а есть и такие, которые соблюдают в какой-то конкретной школе или институте. Но праздничная линейка вне всяких конкуренций является чуть ли не главной традицией, ведь без нее невозможно представить День знаний. К линейке тщательно готовятся как дети, так и педагоги. Даже родители, побывав на школьной линейке, вспоминают свои школьные годы, мысленно возвращаясь в прошлое».

Действительно, торжественная линейка — официальное начало учебного года. И одним из главных моментов этого мероприятия является обход по кругу ученика выпускного класса с маленькой девочкой на плече, которая только переступит порог школы. Это большая честь как для старшеклассника, так и для первоклашки, а также особенный, трогательный момент для всех участников торжества. Звонок колокольчика знаменует начало нового учебного года, новый этап в жизни главных героев этого дня — вчерашних дошколят, которые идут в первый класс и только начинают свой долгий школьный путь.

«Особенно трогательно, когда первоклашки рассказывают стихи, — говорит Зарима Уматгиреевна, — и такое представление мало кого оставит равнодушным. Малыши волнуются, стараются, и даже если забывают слова, все равно выглядят очень мило».

Линейка чаще всего проходит на улице, особенно актуально это стало в последнее время, когда новая коронавирусная инфекция внезапно вторглась в нашу жизнь и продолжает качать свои права. После торжественного вступления ученики и учителя заходят в школу, садятся на свои места и проводят первый урок. Это может быть тематический классный час, посвященный важному вопросу или проблеме. Также на первом уроке могут решаться некоторые организационные моменты. Как обычно во время классного часа дети могут поделиться впечатлениями о прошедшем лете, а первоклассники познакомиться друг с другом.

Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться и запоминать на всю жизнь знания, которые делают человека сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать новые истины, делать научные открытия и познавать тайны природы.

Первое сентября — это не просто начало учебного года, это начало новой ступени в жизни ребенка, которую он должен научиться преодолевать. Это особый день, который ассоциируется с белоснежными бантиками и кружевными фартучками у девочек, строгими, идеально наглаженными костюмчиками у мальчиков, когда на границе лета и осени, беззаботности и обучения школа снова и снова оживает: наполняется детскими голосами и кратковременными переменами.

Каждого, кто пойдет грызть гранит науки, ждут отремонтированные школьные коридоры и парты. Каждый получит здесь знания и опыт, которым нет цены, но есть ценность.

Дорогие школьники! С Днём знаний вас! Говорят, «ученье — свет, а неученье — тьма». Так пусть этот свет наполняет вашу жизнь не только в школе, но и далеко за её пределами, куда забросит вас судьба. Новых открытий и впечатлений вам в этом новом учебном году!